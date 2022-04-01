الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة بمدينة طرابلس، في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بحلتها الجديدة، وبعد تطويرها

وحضر الحفل مع الدبيبة، وزيرا التعليم العالي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وبحسب البيان، أجرى الدبيبة جولة تفقدية، داخل مقر القناة، اطلع خلالها على أعمال التطوير والصيانة التي شهدتها إدارات وأقسام القناة «لتنطلق برؤية وهوية بصرية جديدة»، فميا شهد الحفل تكريم قدامى الإعلاميين بقناة ليبيا الوطنية.

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الأربعاء، أصدر الدبيبة، تعليمات بصرف مخصصات للبلديات من أجل تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق لتحقيق التنمية في مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا أنه «لا سبيل لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات إلا بتفعيل اللامركزية في البلاد» وفق منصة «حكومتنا»,

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه عمداء البلديات المشاركين في اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي وعدد من المسؤولين.

الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)