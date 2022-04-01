Atwasat

الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 07:36 مساء
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة بمدينة طرابلس، في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بحلتها الجديدة، وبعد تطويرها

وحضر الحفل مع الدبيبة، وزيرا التعليم العالي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وبحسب البيان، أجرى الدبيبة جولة تفقدية، داخل مقر القناة، اطلع خلالها على أعمال التطوير والصيانة التي شهدتها إدارات وأقسام القناة «لتنطلق برؤية وهوية بصرية جديدة»، فميا شهد الحفل تكريم قدامى الإعلاميين بقناة ليبيا الوطنية.

- الدبيبة يوجه بصرف مخصصات للبلديات لتنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة»
- الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير في بيت شباب عودة الحياة بالخمس
- افتتاح طريق جديد في بلدية طبرق بطول 1300 متر
- عمداء بلديات يطالبون حكومة «الوحدة» باستمرار دعمها للبلديات

الأربعاء، أصدر الدبيبة، تعليمات بصرف مخصصات للبلديات من أجل تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق لتحقيق التنمية في مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا أنه «لا سبيل لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات إلا بتفعيل اللامركزية في البلاد» وفق منصة «حكومتنا»,

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه عمداء البلديات المشاركين في اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس بحضور وزير الحكم المحلي وعدد من المسؤولين.

الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها, 1 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال

سورية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.. والأردن تؤكد تعذر رؤية الهلال
السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية الهلال

السعودية والإمارات والعراق وقطر تعلن السبت أول أيام رمضان.. وعمان تؤكد تعذر رؤية...
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان

3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث

كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة

النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض...
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لا إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب بعد تحليل 14 عينة
لا إصابات بفيروس «كورونا» في الجنوب بعد تحليل 14 عينة
«أوبك» تواصل استثناء ليبيا من المساهمة في خفض الإنتاج
«أوبك» تواصل استثناء ليبيا من المساهمة في خفض الإنتاج
بلينكن: سننفذ مع ليبيا ودول أخرى الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار
بلينكن: سننفذ مع ليبيا ودول أخرى الاستراتيجية العشرية لمنع ...
نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي
نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس
الحويج يبحث تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين ليبيا وتونس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
نورلاند يعلق على إعلان بلينكن لـ«الاستراتيجية الأميركية العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا»
نورلاند يعلق على إعلان بلينكن لـ«الاستراتيجية الأميركية ......
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها
الدبيبة يشارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بعد تطويرها...
نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي
نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط