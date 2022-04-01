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نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 07:03 مساء
نورلاند يبحث مع الكبير والحبري جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي
نورلاند مع الكبير والحبري, (السفارة الأميركية في ليبيا)
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بحث سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها إلى ليبيا, ريتشارد نورلاند، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، جهود توحيد المصرف.

اللقاء الذي عُقد في تونس، شهد إطلاع السفير الأميركي على «جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد»، وفق تغريدة للسفارة الأميركية على «تويتر» اليوم الجمعة.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تأمل أن تجلب «هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي».

فيما شدد نورلاند، على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات.

والخميس، عقد الكبير والحبري، اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع إعادة توحيد المصرف المركزي، بحضور مكتب إدارة المشروع المكون من مديري المشروع وخبراء من شركة «ديلويت-Deloitte» للخدمات المهنية الرائدة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول متابعة التقدم الذي أحرزه فرق إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع.

وفي 28 فبراير، اجتمع الفريق نفسه لبحث مدى التقدم الذي أُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد المصرف.

- الكبير والحبري يجتمعان لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة التوحيد «المركزي»
- «المركزي» يبحث مدى تقدم عملية التوحيد بحضور خبراء من «ديلويت»
- خلال لقائه نورلاند.. الحبري يؤكد التزامه باستكمال توحيد إدارة «المركزي»

في يوليو 2021، سلمت الشركة إلى المسؤولين في ليبيا تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي. وقالت إنه لضمان الاستقلال والموضوعية، يجب توفير الخبرة الفنية وتنفيذ ما يتم التوصل له بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل.

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