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افتتاح مدرستين جديدتين في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 02:35 مساء
افتتاح مدرستين جديدتين في زليتن
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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افتتح وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، الخميس، مدرستَي «الكرامة» و«الحسن بن الهيثم» ببلدية زليتن، بعد إتمام إنشاءهما من جديد، بسبب أضرار لحقت بهما خِلال الحرب العام 2011.

وحضر مراسم افتتاح المدرستين رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، علي قويرح، والمدير العام لمركز التدريب وتطوير التعليم، علي الوافي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية راشد، ومراقب التربية والتعليم زليتن، ميلاد النحايسي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وخلال الافتتاح، قال المقريف إن افتتاح المدرستين حرص الوزارة على الاهتمام بالمرافق التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهدف الإعلان عمّا جرى التّوصل إليه بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم «32» لسنة 2021 بشأن منح الإذن لوزارة التربية والتعليم للتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مُختلف مناطق ليبيا، جرى تنفيذها خِلال ثلاثة سنوات بمُعدل 500 مدرسة سنويًا ابتداء من العام الجاري.

والمدرستان الجديدتان ضمن سبع مدارس بالبلدية تضرّرت كليًا، جراء الحرب في العام 2011، وجرى التعاقد على أعمال إنشاءهما من جديد عن طريق مصلحة المرافق التعليمية.

المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يفتتح مدرستين في زليتن، 31 مارس 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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