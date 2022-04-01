«الأرصاد»: البحر خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وقبلية على ساحل الخمس ومصراتة ومتغيرة الاتجاه على سرت تتراوح سرعتها بين بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.