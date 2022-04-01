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التضخم يثقل كاهل الليبيين قبل رمضان.. وتفكير في عودة الجمعيات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 01 أبريل 2022, 10:44 صباحا
التضخم يثقل كاهل الليبيين قبل رمضان.. وتفكير في عودة الجمعيات
جولة تفقدية للحويج على الأسواق التجارية. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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لم يسلم الليبيون من الأعباء المالية التي ضربت مناطق مختلفة في العالم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير الماضي؛ فيما أثقل ارتفاع أسعار السلع الأساسية كاهل الأسر التي تقاوم من أجل الوفاء باحتياجاتها المعيشية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

ورغم امتلاك ليبيا لعائدات جيدة من بيع النفط الذي ارتفع سعره كذلك بالتزامن مع الحرب، إلا أن ذلك لم ينعكس على أوضاع المواطن المعيشية، فيما عادت إلى السطح أفكار مثل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين أو إعادة نظام الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين والمساهمة في رفع الأعباء عنهم.
وفي بلد يقل إنتاجه المحلي في السلع الأساسية، تستنزف فاتورة الاستيراد الموارد المالية التي تدخل إلى خزانة الدولة من بيع المحروقات.

بديل المستورد من روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية أثرت على أسعار مواد غذائية عديدة على رأسها القمح والذرة وزيت الصويا وغيرها، إذ دخلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل عن القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان نحو 60 % من الواردات الليبية سنويا، في حين كشفت بيانات للشركة الاشتراكية للموانئ دخول 100 ألف طن من القمح استوردها القطاع الخاص من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 17 مارس الجاري.
وبدلا من 60 دينارا سعر كيس الدقيق المستورد أصبح المواطن يقتنيه حاليا بما يصل إلى 500 دينار. كما أن الدينار الواحد لا يسمح بشراء 3 قطع من الخبر حالا، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار منتجات السكر والزيت.

لا رقابة في الأسواق
ويستهلك سكان ليبيا نحو 1.26 مليون طن سنويا من القمح والشعير، في مقابل وصول الإنتاج المحلي من السلعتين خلال العام الماضي إلى 100 ألف طن فقط. وينبه اقتصاديون إلى حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق دون وجود رقابة للمغالاة في الأسعار أو الغش من التجار، مع استمرار التضخم والخوف من زيادته أكثر بالتزامن مع حديث الحكومة عن رفع المرتبات دون وجود خطة واضحة لضبط السوق.
وقبل بداية الأزمة الأوكرانية توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم في ليبيا إلى 15% بنهاية العام 2022.
وما يثقل كاهل المواطنين هو رفع الدعم السلعي دون تعويضه بدعم نقدي وذلك منذ العام 2015، خاصة أنها كانت تنفق ملياري دولار سنويا على دعم الدقيق والأرز والسكر والشاي.

جهود حكومية
وأوصى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج، بتخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد، شهريا، وفقا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة لمدة ثلاثة أشهر.

أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقد شدد يوم الأحد الماضي على ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال استراتيجية واضحة للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

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وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أكد ضرورة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وبكميات مناسبة، مع وضع ضوابط لمتابعة أسعار عدد من السلع. كما أكد ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر؛ فيما كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن تفكير حكومته في إعادة نظام الجمعيات لتوفير السلع أو تقديم دعم نقدي، لكن الخيار الأخير غير مفضل خوفا من استغلال التجار، واحتمالية عدم وصول هذا الدعم للمستحق الفعلي.
وتأتي التحركات قبيل رمضان لخفض الأسعار؛ إذ يزداد معدل استهلاك الأسر خلال الشهر، ما دفع وزارة الاقتصاد أيضا إلى فرض تسعيرة إجبارية لثماني سلع أساسية. ففي قرار رسمي لها أكدت أن سعر قنطار الدقيق لا يجب أن يتعدى 280 دينارا، وكيلو الأرز 3.5 دينار، أما معجون الطماطم 400 غرام 3 دنانير، وطبق البيض 11 دينارا وكيلو المعكرونة 3 دنانير، ولتر الحليب 3.5 دينار، وزيت الذرة 10 دنانير وزيت عباد الشمس 8.5 دينار.

ووسط مخاوف من تبعات الأزمة الأوكرانية وزيادة التضخم بعد وباء كورونا ينصح صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع مسؤولين ليبيين بالحاجة لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي مع اتخاذ إجراءات للحد من ازدواج أسعار العملة الصعبة، وهو ما يقاطع التوصيات مع ما ذهبت إليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (لإسكوا)، في دراسة عن الاقتصاد الليبي أظهرت وجود خلل في عمل المصرف المركزي، والذي يرجع إلى الإنفاق العام غير المنضبط، والاضطرابات السياسية، والفساد وسوء إدارة الأموال.
ومنذ العام 2013، تمول الميزانيات في ليبيا بالعجز، الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع الدين العام المحلي ليتجاوز 100 مليار دينار، في دولة تملك موارد نفطية ضخمة، حسب اللجنة.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على جميع دول العالم. فقد قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، الأسبوع الماضي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع صادرات القمح في أعقاب الحرب يهددان بوقوع كارثة عالمية. وأضاف: «هذا سيؤثر على الملايين والملايين من الناس، خاصة في أفقر دول العالم».

كما حذرت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، كارمن راينهارت من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الهجوم الروسي قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

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