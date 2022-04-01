جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

القاهرة - بوابة الوسط

فيما يشبه حالة «اللا سلم واللا حرب» التي تعيشها ليبيا منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أعقب ما عرف بحرب العاصمة، يستمر التنازع على الشرعية بين حكومتين في البلاد، منذرا بتكريس الانقسام أكثر، مع تعثر الأمم المتحدة في الوصول إلى آلية اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة تقود إلى جراء الانتخابات في أقرب وقت.

وفي غياب مؤشرات على تراجع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وخصمه رئيس الحكومة المكلف من طرف البرلمان، فتحي باشاغا، عن مواقفهما بشأن تثبيت كل منهما شرعيته لرئاسة السلطة التنفيذية، تنزلق البلاد نحو دخول مرحلة ازدواج القرارات الحكومية، ما قد يؤدي إلى سيناريوهات سيئة، بينها العودة إلى استخدام العنف لفرض المطالب بالقوة.

باشاغا يوجه المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

وقد وجه باشاغا عدة بيانات لمختلف المؤسسات والبلديات يخطرها بعدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة من «حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية» كما يصفها.

وجاء بيان لعدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية صدر باسم «بلديات» ليعزز حالة الانقسام على مستوى المؤسسات التنفيذية؛ إذ أكد البيان أن «حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد»، وأن هذه البلديات «تلتزم بقراراتها وسيكونون إحدى الجهات التنفيذية لها»، من جانبه عجل باشاغا تكليف نائبيه الممثلين لشرق وجنوب البلاد، وعدد من وزراء حكومته بمباشرة عملهما، وهو ما يحدث بالفعل وفق نشاط النائبين خلال الأيام الأخيرة، والتي شملت زيارات ميدانية لعدة جهات عسكرية ومدنية، لتأكيد أن حكومته تبسط سيطرتها على معظم المناطق الليبية، وأن حكومة الدبيبة، التي لم تتوقف عن نشاطها الحكومي، لا وجود لها إلا في طرابلس.

وبموازاة ذلك، يسعى باشاغا إلى مزيد الانفتاح على الخارج لتحقيق مزيد الاعتراف والدعم لحكومته، ففي أول اتصال رسمي له بالحكومة الفرنسية منذ تكليفه من مجلس النواب بحث باشاغا مع مستشار الرئيس الفرنسي ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، بول سولير، الوضع الراهن في البلاد، والاتفاق على ثلاثة إجراءات للمرحلة الحالية، وهي ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وليس بعيدا عن ذلك التقى باشاغا عددا من السفراء الأجانب، حيث أكد للسفير الأوكراني «دعم ليبيا» للشعب الأوكراني، في «كفاحه من أجل الحرية»، كما دانت حكومته ما تعرضت له الرياض من هجمات للحوثيين وتحديدا استهداف منشآت شركة «أرامكو» السعودية.

الغرب يضغط لعدم تسييس المؤسسات السيادية

وعلى الجانب الآخر اتهمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في جلسة «اقتصاديات الحرب» التي عقدها منتدى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي من وصفتهم بـ«مفسدين داخليا وخارجيا» مقرة بوجود ما عبرت عنه بـ«أزمة في المصرف المركزي وفي المؤسسة الوطنية للنفط وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».

وأمام المخاوف من استخدام الأطراف المتنازعة على السلطة المؤسسات السيادية كوسائل ضغط، وتوظيفها لمصالحها، تضغط الأطراف الغربية الفاعلة بدورها، للحيلولة دون ذلك، وفي السياق، صرح سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء بأن المؤسسات السيادية الليبية أكدت حاجتها إلى «الحماية من أي تسييس»، جاء ذلك عقب لقاءين منفصلين عقدهما مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الذين أبلغاه بأن عدم حمايتها «قد يكون هناك الكثير على المحك لأن هذا يتعلق بثروة الشعب الليبي»، وسبق ذلك دعوة كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسسات السيادية حسب تغريدات منفصلة عبر «تويتر» لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، والسفارتين الأميركية والبريطانية لدى ليبيا، وقالت وليامز إنه «يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية».

يأتي هذا وسط استمرار التجاذبات بين وزير النفط في حكومة الدبيبة، محمد عون ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بشأن أداء مجلس إدارة المؤسسة وصلاحيات الطرفين، وردا على سؤال لقناة «الوسط» الليبية يتعلق بشفافية المؤسسة، ومراسلات الوزير إلى رئيسها، والتي دائما ما لا يتلقى ردودا عليها، أجاب عون، بأنه طلب من رئيس المؤسسة أكثر من مرة تفاصيل عن بعض مكاتبها في الخارج (لندن وهيوستن)، وعن الديون المتراكمة على قطاع النفط.

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وفيما يبدو أنه مسعى من قبل المجلس الرئاسي لتدارك استفحال الانقسام السياسي الذي يهدد بتعطيل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، التقى رئيسه، محمد المنفي، رئيس المحكمة العليا المستشار، محمد الحافي، الذي أكد أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن التجاذبات السياسية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

76 نائبا يرفضون مبادرة وليامز

ورفض 76 من أعضاء مجلس النواب ضمنيا انخراطهم في المناقشات التي تدعو إليها ستيفاني وليامز مؤكدين في بيان رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن تتسلم حكومة فتحي باشاغا، مهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها داخل البلاد، ما يعني أن مبادرة المستشارة ستيفاني بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة مهددة بالفشل، وهي المبادرة التي تسعى إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة، ويقر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، بوصول مبادرة الأمم المتحدة إلى طريق مسدود، بأن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي، هو التعديل الدستوري الثاني عشر، أو مبادرة مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة.

وتحاول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حشد جهودها مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج عبر دعوتها إلى حوار رقمي على منصة الحوار الليبي، مساء الخميس بهدف ترميم المسار الانتخابي وإعادته إلى مساره الصحيح.

مباحثات المنفي في القاهرة

وفي القاهرة، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ومن القاهرة أيضا سجل المراقبون تقاربا بين الموقفين المصري والقطري بشأن الأزمة الليبية حيث طالب البلدان على لسان وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره محمد بن عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الإثنين، بوقف «التدخلات الخارجية في ليبيا والالتزام بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية»، غير أن الجارة الجزائر، انتقدت ما رأته تعددا للمسارات السياسية، متهمة أصحابها دون أن تسمي أحدا، بـ«البحث عن دور إقليمي وهمي» على حساب مصالح الشعب الليبي، وفق مداخلة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، خلال جلسة بعنوان «بناء الاستقرار في ليبيا»، بمنتدى الدوحة 2022.

وفي المحصلة يبقى الليبيون في حالة الترقب، وربما التساؤل عما سيحمله شهر رمضان هذا العام على صعيد الأزمة التي تدور من سنوات في حلقة مفرغة.