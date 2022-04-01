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دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 01:56 صباحا
دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس، عن دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميجاوات.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الانتهاء من إجراء الكشف المصغر لها (minor inspection) من خلال فنيي ومهندسي المحطة بالتنسيق مع شركة سيمنس الألمانية عن طريق الدعم الفني عن بعد.

- دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميغاوات

وفي محاولة لتنويع مصادر الطاقة، بحثت الشركة العامة للكهرباء مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية في 24 مارس، ترتيبات لازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من الأعمال الفنية بمحطة كهرباء السرير. (الشركة العامة للكهرباء)
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