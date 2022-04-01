الكبير والحبري يجتمعان لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة التوحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبري، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع إعادة توحيد المصرف المركزي، وذلك بحضور مكتب إدارة المشروع المتكون من مديري المشروع وخبراء من شركة «ديلويت» Deloitte للخدمات المهنية الرائدة.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك» بأن الاجتماع تناول متابعة التقدم الذي أحرزه فرق إعادة التوحيد في تنفيذ خطوات المشروع.

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وأضاف البيان أن الحضور أثنى على الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل، لا سيما في تنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة قدرها مليار دينار ليبي إلى المنطقة الشرقية بالتعاون بين إدارة الإصدار بطرابلس والإصدار ببنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي 28 فبراير، اجتمع الفريق نفسه لبحث مدى التقدم الذي أُحرز في إجراءات عملية إعادة توحيد المصرف.

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وفي يوليو 2021، سلمت الشركة إلى المسؤولين في ليبيا تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي. وقالت إنه لضمان الاستقلال والموضوعية، يجب توفير الخبرة الفنية وتنفيذ ما يتم التوصل له بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل.

وأضافت أنه من الواجب إنشاء مكتب لإدارة برنامج إعادة التوحيد، مع الحصول على مساعدة فنية من منظمات عالمية (مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك المركزية الأوروبية) لتقوية خبرات المصرف وضمان الانتقال السلس.

وأكدت ضرورة الاتفاق على آلية التوزيع العادل والمجزي للعملة الأجنبية، وكذلك كيفية التعامل مع العملة في التداول (بما يشمل آلية سحبها من السوق المحلية، والتوافق على سياسة نقدية واحدة).