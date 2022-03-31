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النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:53 مساء
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة
مادة «بروميد الميثيل» جرى تداوله داخل البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط (صفحة مكتب النائب العام)
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أمر النائب العام بالتحفظ على كافة الكميات الموجودة في الأسواق من مادة «بروميد الميثيل»، وهو مبيد جرى تداوله داخل البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط، يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، بتلقيه بلاغًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمَّن إثبات واقعة توريد كمية من مادة «بروميد الميثيل»، رغم استقرار الرأي العلمي القائل بسُمِّيَتِه على الإنسان والحيوان، وتصنيفه من المواد التي من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، والتسبُّب في أمراض مزمنة للإنسان؛ وإلحاق الضرر بالنظام البيئي، خاصة تسبُّبه في تلوث المياه الجوفية والتربة بشكل حاد بعد استعماله وتحلُّلِه.

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وأضاف البيان أن النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات التحفظية التي تسهم في حماية المستهلك والمصلحة العامة، وتستجيب للمقررات الدولية بشأن حماية البيئة والأحياء، حيث كلف جهاز الحرس البلدي، وإدارة المهام الخاصة، والإدارة العامة لإنفاذ القانون، وقوة مكافحة الإرهاب بمباشرة الاستدلال لتحديد نقاط التزوّد بغاز «بروميد الميثيل»، وحصر الكميات المتوفرة منه والتحفظ عليها، وسماع أقوال حائزها، واستلام مستندات الاستيراد وعقود البيع في الداخل.

وأوضح البيان أن الجهات المكلفة شرعت في إجراء مقتضيات التدابير القضائية بدءًا من يوم الإثنين الماضي 27 مارس، كما أُحيطَت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي علماً بالقضية، من أجل إسناد أمر المعالجة الضرورية المطلوبة إلى متخصصين خبراء، وصولاً إلى تأطير منع استعمال الغاز المذكور وغيره من المواد المحظور استيرادها بشكل يتيح علم الكافة بخطورتها، ومنع توريدها والتصدي لاستعمالها، بالشراكة والتعاون مع الجهات التنفيذية ذات الصلة بالموضوع.

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