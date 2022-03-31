اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع في مقر السفارة الليبية بالقاهرة، الخميس، الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية، والتي تشترط اعتماد أوراق المتقدم من وزارة الخارجية المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وفدا برئاسة علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ومراد إحميمة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية واللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

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وقام المسؤولون بجولة داخل مقر القسم القنصلي بالسفارة للاطلاع عن كثب على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول بها لدى رئيس القسم القنصلي والملحق العمالي بشأن قبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للراغبين بالعمل في ليبيا.

وبين الملحق العمالي الإجراءات المتخذة، والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل الليبية وبدعم السفارة، والتي تتضمن ضرورة أن تكون صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» معتمدة من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك أن يكون التحليل الطبي من المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

من جانبه، أكد وزير العمل والتأهيل أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل المعاملات دون إغفال الاهتمام بالجوانب الأمنية والصحية للعمالة التي يجري التعاقد معها، مشيدا بالخطوات المتخذة من قبل القائمين على منظومة التأشيرات وبالتناغم بين وزارة العمل والسفارة الليبية بالقاهرة.

السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يستقبل وفدا من حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة السفارة على فيسبوك)