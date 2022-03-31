Atwasat

اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 08:24 مساء
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يستقبل وفدا من حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة السفارة على فيسبوك)
alwasat radio

ناقش اجتماع في مقر السفارة الليبية بالقاهرة، الخميس، الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية، والتي تشترط اعتماد أوراق المتقدم من وزارة الخارجية المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، وفدا برئاسة علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ومراد إحميمة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية واللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

- العابد يوضح خطة استقدام العمالة المصرية وأعدادها المستهدفة لإعمار ليبيا
- سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة المصرية.. ووزارة العمل تخلي مسؤوليتها

وقام المسؤولون بجولة داخل مقر القسم القنصلي بالسفارة للاطلاع عن كثب على منظومة التأشيرات والآلية الإجرائية المعمول بها لدى رئيس القسم القنصلي والملحق العمالي بشأن قبول المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات العمل للراغبين بالعمل في ليبيا.

وبين الملحق العمالي الإجراءات المتخذة، والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل الليبية وبدعم السفارة، والتي تتضمن ضرورة أن تكون صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» معتمدة من وزارة الخارجية المصرية، وكذلك أن يكون التحليل الطبي من المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية ومعتمد من وزارة الخارجية المصرية.

من جانبه، أكد وزير العمل والتأهيل أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل المعاملات دون إغفال الاهتمام بالجوانب الأمنية والصحية للعمالة التي يجري التعاقد معها، مشيدا بالخطوات المتخذة من قبل القائمين على منظومة التأشيرات وبالتناغم بين وزارة العمل والسفارة الليبية بالقاهرة.

السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يستقبل وفدا من حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة السفارة على فيسبوك)
السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة يستقبل وفدا من حكومة الوحدة الوطنية. (صفحة السفارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحياء اليوم العالمي لمرض الدرن في سرت
إحياء اليوم العالمي لمرض الدرن في سرت
جلسة حوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها
جلسة حوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها
افتتاح صالة مجهزة بقسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت
افتتاح صالة مجهزة بقسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في ...
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية بالخارج
الدبيبة يؤكد ضرورة إحالة مخصصات ورواتب السفارات الليبية ......
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاماً للإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي: الدبيبة اعتمد 2022 عاماً للإدارة المحلية...
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة الوافدة
اعتماد وزارة الخارجية المصرية شرط لقبول طلبات العمالة ......
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة
اللافي يستعرض مع سفير الجزائر جهود «الرئاسي» لإجراء ......
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها
أبوجناح يبدي دعمه لمؤسسة النفط وضرورة تسييل ميزانياتها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط