جلسة حوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت قاعة إيليس بمدينة سبها، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول التماسك الاجتماعي، نظمها نادي الحوار والمناظرة بالمدينة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال عضو نادي الحوار والمناظرة في سبها، محمد أحمد لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة تأتي ضمن برنامج عمل للنادي يخطط لتنفيذه عبر عدة جلسات مع صناع القرار والشباب إلى جانب المرأة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهدف صياغة مجموعة من السياسات التي تدعم التماسك الاجتماعي في سبها والجنوب وإرسالها إلى السلطات المحلية وكذلك الجهات التشريعية عبر نواب المنطقة.

وأضاف أحمد أن من بين هذه السياسيات التي يسعى نادي المناظرة والحوار إلى صياغتها في برامج عمل عدة مواضيع تتعلق بالمرأة والشباب والاقتصاد والتمكين الاقتصادي ومواضيع تتعلق بالهوية، مشيرا إلى أن جلسة اليوم استهدفت قرابة 20 شابا وشابة وامرأة.

وينظم نادي الحوار والمناظرة بمدينة سبها عدة فعاليات تتضمن مسابقات للحوار والمناظرة بالمدينة إلى جانب تدريبات عملية على المراقبة الانتخابية.

الجلسة الحوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها. الخمس 31 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها. الخمس 31 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول التماسك الاجتماعي في سبها. الخمس 31 مارس 2022. (تصوير: رمضان كرنفودة)