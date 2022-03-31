وزير القوى العاملة المصري يطلع العابد على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع وزير القوى العاملة المصري، محمد محمود سعفان، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، «على تجربة التفتيش العمالي الذكي بمصر ونقل الفكرة لتفعليها في ليبيا» وفق ما نشرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء العابد وسعفان، اليوم الخميس، في القاهرة بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية، مراد احميمة، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

العابد يتابع استمرار الربط الإلكتروني لتنظيم العمالة المصرية في ليبيا

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن «الوزير أكد في بداية الاجتماع على عمق وأصالة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وناقش عددا من النقاط أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني وتنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العمالة المصرية والمشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل بليبيا».

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وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة القوى العامة المصرية في ديسمبر 2021، منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا الذين يتعين عليهم التقيد بالتسجيل في منصة «وافد» التي أطلقتها الحكومة الليبية منتصف ديسمبر، وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي، حسب تصريحات سابقة للعابد.

أهداف منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وتهدف عملية الربط الالكتروني إلى تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل المصري والليبي جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

كما يعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام.