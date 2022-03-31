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الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية لدعم الأسر المعوزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 03:39 مساء
الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية لدعم الأسر المعوزة
اجتماع الكيلاني مع مسؤولي مكتب شؤون الزكاة في طرابلس. الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، إن الوزيرة وفاء الكيلاني اتفقت مع مسؤولي مكتب شؤون الزكاة في طرابلس على إطلاق حملة توعوية لدعم الأسر المعوزة تشمل وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المطبوعات من خلال شركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتفاق جاء خلال اجتماع الكيلاني أمس الأربعاء، مع مسؤولي مكتب شؤون الزكاة في طرابلس بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب ورئيس لجنة فريق الدعم النفسي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتب شؤون الزكاة من أجل توحيد جهود الطرفين في تقديم يد العون للأسر المعوزة خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاق الجانبين «على إطلاق حملة توعوية تشمل وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المطبوعات ومن خلال شركات الاتصالات لدعم هذه الأسر على أن تتبلور كل هذه الجهود والبرامج في مذكرة تفاهم توقع قريبًا بين الطرفين».

مسؤولو مكتب شؤون الزكاة في طرابلس خلال اجتماعهم مع الكيلاني. الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مسؤولو مكتب شؤون الزكاة في طرابلس خلال اجتماعهم مع الكيلاني. الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مسؤولو مكتب شؤون الزكاة في طرابلس خلال اجتماعهم مع الكيلاني. الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مسؤولو مكتب شؤون الزكاة في طرابلس خلال اجتماعهم مع الكيلاني. الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
الكيلاني خلال اجتماعها مع مسؤولي مكتب شؤون الزكاة في طرابلس، الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
الكيلاني خلال اجتماعها مع مسؤولي مكتب شؤون الزكاة في طرابلس، الأربعاء 30 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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