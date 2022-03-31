Atwasat

تجمع «الساحل والصحراء» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في طرابلس قبل فتح مقره بها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 02:45 مساء
تجمع «الساحل والصحراء» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في طرابلس قبل فتح مقره بها
صورة تذكارية للمنقوش مع المشاركين في اجتماع تجمع دول الساحل والصحراء، 29 مارس 2022، (الخارجية)
alwasat radio

أعلنت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، إرسال بعثة إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني في طرابلس؛ تحسبًا لقرار إعادة فتح مقر التجمع بها، كما قررت استضافة قمة رؤساء دول التجمع خلال العام 2023.

وشاركت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوفد ليبي ترأسته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في أعمال دورة المجلس التنفيذي للتجمع الأفريقي في العاصمة المغربية الرباط التي جرت بين يومي 28 و30 مارس الجاري.

وطالبت ليبيا بعودة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الرسمي في طرابلس، فيما أوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن قرار تحديد المقر يقع ضمن الاختصاص الحصري لمؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات، لذلك قرروا عقد القمة المقبلة في 2023.

وانتقل التجمع إلى مقر موق في العاصمة التشادية أنجامينا العام 2011، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا.

وأثنى التجمع على التقدم المحرز في ليبيا، مرحبًا بالتطورات الإيجابية للأوضاع السياسية في معظم البلدان الأعضاء.

المنقوش تطالب بالإسراع في إحياء أجهزة التجمع
وفي كلمة لها في الدورة 21 للمجلس التنفيذي للتجمع، دعت المنقوش إلى «الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة التجمع لمواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة التي تستهدف عديد الدول».

كما أعلن التجمع في 14 مارس الجاري، عودته للعمل قريبًا من مقره الرئيسي داخل طرابلس، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

- المنقوش تدعو إلى إحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء
- وزيرة خارجية السنغال تؤكد للمنقوش مساندة بلادها المسار الديمقراطي في ليبيا

وجرى إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 1998 من قبل ستة بلدان وتتمثل أهدافه الرئيسية في تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال تنفيذ حرية تنقل الأشخاص والبضائع لجعل المنطقة التي يمثلها الدول الأعضاء منطقة تجارة حرة، وتوسع ليصبح يضم دولًا عربية وأفريقية أخرى على غرار ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وإريتريا، كما يضم بنين وتونس وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وكوت ديفوار والسنغال وسيراليون والصومال وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومصر والمغرب ونيجيريا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
متلازمة كورونوكرانيا

متلازمة كورونوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
تجمع «الساحل والصحراء» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في طرابلس قبل فتح مقره بها
تجمع «الساحل والصحراء» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في طرابلس ...
القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد للافي استعداد بكين للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا
القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد للافي استعداد بكين للمساعدة في ...
الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية لدعم الأسر المعوزة
الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية لدعم ...
بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا وتحقيق هدفين
بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
إحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن 3 أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي
إحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن 3 أشهر إلى مصرف ليبيا ......
الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة والقضاء على اللامركزية
الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية الحل الوحيد لتوزيع الثروة ......
محكمة بني وليد تدعو المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان
محكمة بني وليد تدعو المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان...
بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا وتحقيق هدفين
بلينكن: واشنطن والجزائر تعملان لدفع انتقال ديمقراطي في ليبيا......
الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية لدعم الأسر المعوزة
الكيلاني ومكتب الزكاة بطرابلس يتفقان على إطلاق حملة توعوية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط