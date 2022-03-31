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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 12:17 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر الساحل الغربي برياح نشطة إلى قوية، جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الخميس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- مغطاة جزئيًا بالسحب إلى قليلة السحب، تتكاثر على ساحل سرت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على طول الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر غدًا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول غدًا إلى شمالية على الخليج وبنغازي، تتراوح سرعتها بين 10 و35 عقدة، تشمل ساحل درنة غدًا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من بنغازي إلى شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.

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