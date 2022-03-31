48 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا وحالتا وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 48 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و96 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 127 مصابًا، وتُوفي اثنان، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 7.7% من إجمالي 617 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 569 منها، بينما سُجلت حالتا الوفاة في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألف و705 حالات، منها 5 آلاف و337 حالة نشطة، بينما تعافى 489 ألفًا و653 حالة، وسجلت 6415 حالة وفاة بالمرض في البلاد.