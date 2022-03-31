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أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:50 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية في معظم المناطق
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بتقلبات جوية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، عدم تأثر المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى الخمس بهذه الأجواء.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية فغربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على سرت وأبونجيم وبني وليد، وبين 28 و34 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء اليوم على معظم المناطق خصوصًا الساحل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتجاوز سرعتها 55 كيلومترًا في الساعة على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار، ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية على الساحل من الخليج حتى الجبل الأخضر مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية فجنوبية غربية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق اليوم، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 34 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

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