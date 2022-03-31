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السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني أمام الدينار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 10:24 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الدولار والإسترليني أمام الدينار وارتفاع اليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار صرف العملات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في السوق الرسمية مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 4.64 دينار مقابل 4.65 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وانخفض الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا إلى 6.09 دينار من 6.10 دينار أمس، بينما زاد اليورو قرشين، مسجلاً 5.18 دينار مقابل 5.16 دينار أمس.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فلم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.23 دينار، و1.26 دينار، و1.57 دينار على الترتيب.

كما ثبتت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

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