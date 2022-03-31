دخول زورق لـ«أمن السواحل» الخدمة بعد صيانته بجهود ذاتية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل دخول الزورق «P200» الخدمة بعد إتمام صيانته بجهود ذاتية.

وشهد مديري الإدارة عميد البشير بالنور الأعمال النهائية للصيانة في ميناء طرابلس البحري أمس الأربعاء، كما أجرى جولة على متن الزورق قبالة ساحل العاصمة، حسب بيان وزارة الداخلية في موقع فيسبوك.

وكرم بالنور، المشرفين وأطقم الصيانة الذين نفذوا أعمالهم بنجاح، مثنيا على مجهوداتهم في صيانة وتجهيز الزورق لدعم وإسناد الإدارة خلال تنفيذ المهام والواجبات المناطة بها في حماية وحراسة السواحل الليبية.

حضر الفعالية رئيس فرع إدارة أمن السواحل في طرابلس، ورئيس مكتب العمليات البحرية، ورئيس قسم الدوريات ورئيس مكتب الموانئ والمرافئ، وعدد من منتسبي الإدارة، ومسؤول الملف الإيطالي بمكتب التعاون الدولي عقيد يوسف البيشي، وممثلون عن مكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون.