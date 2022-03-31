حبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية بتهمة تزوير شهادته العليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، حبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية احتياطيًا على ذمة التحقيق لارتكابه «جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة»، إزاء واقعة «مخالفة قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأخص شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عالٍ في مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية أو العلوم الإنسانية».

وأضاف بيان النائب العام، وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة باشرت «إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم (ش. إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف».

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وأوضح البيان أن إجراءات جمع الأدلة أظهرت «انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009، وتعمده تقديم شهادة إجازة نسبها إلى جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية، على خلاف الحقيقة».