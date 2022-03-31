صيانة وتركيب خطوط إنارة بعدد من أحياء سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شرعت بلدية سرت، الأربعاء، في تنفيذ أعمال صيانة وتركيب خطوط إنارة جديدة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء المدينة وضواحيها.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن إدارة المشروعات ببلدية سرت تنفذ مشروعات في ملف الكهرباء بمختلف الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، عن طريق شركات وطنية متخصصة، وذلك ضمن حملة بدء العمل «نعم للإعمار نعم للبناء».

- تركيب كاميرات مراقبة بشوارع سرت لرصد سرقة الكوابل الهاتفية

وأضاف أن المشروعات الجارية تشمل خطوط إنارة لشوارع: «مصرف التجارة والتنمية مفترق المجمع الإداري، شارع امراح، شارع دبي، شارع مزدوج، مجمع العيادات، الشارع الرئيسي بمحلة السواوة، شارع عشرين بسرت، شارع المقبرة شعبية الأربعين الغربيات الزعفران، طريق المطار، محلة الحنيوة، محلة جارف، جزيرة الميناء، محطة الزرقاء، شارع دبي الشعبية، الشارع الرئيس بحي الشعبية، الطريق الرئيسي المجاور لمجمع الفنادق بسرت، تقاطع الزخري البحر، طريق الكورنيش البحري».

جانب من أعمال صيانة وتركيب خطوط إنارة في سرت (الإنترنت)

جانب من أعمال صيانة وتركيب خطوط إنارة في سرت (الإنترنت)

جانب من أعمال صيانة وتركيب خطوط إنارة في سرت (الإنترنت)