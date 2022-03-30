مؤسسة النفط: نقابة محامي طرابلس جاهزة لتقديم الدعم القانوني لإجراءاتنا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن نقابة محامي طرابلس أعربت عن جاهزيتها لتقديم الدعم الكامل واللامحدود والمشورة القانونية السليمة والنافعة للمؤسسة فيما يخص الأعمال والإجراءات والاتفاقيات القانونية المتعلقة بأعمال قطاع النفط.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله رئيس نقابة محامي طرابلس سليمان العزابي، وعضوي مجلس النقابة علي مروان وعادل العلاقي، وممثل نقابة محامي طرابلس لدى النقابة العامة للمحاميين على مستوى ليبيا عبد الله الجربي، بحضور عضو الإدارة القانونية بالمؤسسة أشرف بالحاج، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».
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ونقل البيان عن ممثلي نقابة المحامين ثنائهم على «دور المؤسسة في الحفاظ على استمرار إنتاج النفط مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية، وإداراتها للقطاع والحفاظ على وحدته والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وتخطيها التحديات والصعوبات التي واجهتها كافة».
من جانبه، أوضح صنع الله حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، وأبرزها عجز القطاع عن التطوير وزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريعه وسداد أجور عامليه، بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات، لكنه أكد أن «المؤسسة ملتزمة وحريصة على الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي».
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