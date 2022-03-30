«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

اعتبر معهد واشنطن تحسن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا يمثل تحولًا مهمًا في ديناميكيات المنطقة التي تؤثر على استقرار ليبيا، فيما قد يقود هذا التطور الإقليمي الليبيين إلى توافق في الآراء لإجراء انتخابات جديدة، بناءً على أساس دستوري متفق عليه، مقترحًا في هذا السياق الاتفاق على جدول زمني جديد يمثل موعدًا وسطًا بين مقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بـ4 أشهر، ورئيس مجلس النواب 14 شهرًا.

4 أسباب وراء استمرار الأزمة الليبية

وقدم بين فيشمان، وهو مدير سابق لشؤون شمال أفريقيا في «مجلس الأمن القومي» الأميركي، في ورقة بحثية نشرها المعهد، أربعة أسباب رئيسية وراء استمرار الأزمة في ليبيا، هي: تلاعب الطبقة الجديدة من النخبة بثروة البلاد، ثم انتشار الجماعات المسلحة وعدم القدرة على إجراء إصلاحات مفيدة في القطاع الأمني خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى التدخل السياسي والعسكري السافر في شؤون ليبيا من قبل الجهات الخارجية، بما في ذلك استمرار انتشار آلاف القوات الأجنبية والمرتزقة ضمن حدودها، وأخيرًا عجز الليبيين أنفسهم عن التوصل إلى حل وسط بشأن مسارٍ جديد للمرحلة المقبلة.

وقبل أن ينتقل إلى المسارات المتوقعة، عرج التقرير على إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 إلى أجلٍ غير محدد، وما تبعه من «تعيين رئيس حكومة منافس، فتحي باشاغا، في 10 فبراير، الأمر الذي يهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى، أو أسوأ من ذلك، إشعال فتيل جولة أخرى من أعمال العنف».

علاقة مجلس النواب والحكومة

وعادت الورقة البحثية إلى مراحل العملية السياسية المتعثرة منذ مارس 2021، حين جرى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مذكِّرًا بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحلفاءه لم يقطعوا العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية على الفور، لكن أخيرًا دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في 10 فبراير وتمرير تعديل دستوري يمكِّن لجنة خارطة الطريق من وضع خطة انتقالية لإجراء الانتخابات، وربما إجراء استفتاء على مسوَّدة دستور العام 2017 في غضون 14 شهرًا، أي بحلول منتصف العام 2023.

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وأشار التقرير إلى أن جلسة مجلس النواب التي شهدت تصويتًا سريعًا لتعيين باشاغا خلفًا لدبيبة كرئيس لحكومة جديدة، مع منحه أسبوعين لتشكيل حكومة، رد المجتمع الدولي على التصويت ببعض التردد، نظرًا «لظروف التصويت وغياب الشفافية»، لكنه اعتقد أن صالح كان يحظى بدعم بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة على الأقل.

سيناريوهان وجدولان زمنيان.. هل يجدون بديلًا لأنفسهم؟

واعتبارًا من أوائل مارس، تبرز الورقة ما صار من سيناريوهين وجدولين زمنيين انتخابيين ودستوريين استنادًا إلى خطة الدبيبة التي حددتها بأربعة أشهر وتطلعات عقيلة صالح على مدى 14 شهرًا. ولا يزال يتعين توضيح ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء حول مسوَّدة دستور العام 2017 المثيرة للجدل، قبل تلك الانتخابات أو بعدها، من قبل أي من الجانبين، حيث يشكل كل منهما لجانًا للعمل على مزيد التفاصيل، وفق التقرير نفسه.

واقترحت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مبادرة للتوسط لحل هذه المشاكل تضم ستة ممثلين عن كل طرف من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. لكن الورقة البحثية تعتقد أن «ثقة الليبيين بقادتهم تتراجع أكثر فأكثر»، باعتبار أن الهيئتين البرلمانية والاستشارية يمددان لفترة طويلة جدول عملهما الزمني المتوقع. ومع ذلك، فإن المفارقة هي أن هذه المؤسسات وقادتها «مكلفون إيجاد بديل لأنفسهم، وهو ما ليس لديهم حافز كبير للقيام به ما لم يضمنوا حظوظًا معقولة للفوز في الانتخابات».

الورقة البحثية: جدل زمني وسطي هو الحل

هنا تصل الورقة البحثية إلى اقتراح تراه أفضل مسار للمرحلة المقبلة، هو التوسط لوضع جدول زمني متفق عليه بين 4 و14 شهرًا، دون إجراء استفتاء على دستور كامل؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأخير الجدول الزمني إلى أجل غير مسمى.

لذلك تقترح وضع حد أدنى من الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات، التي يجب أن تقام انطلاقًا من فكرة المسؤوليات التي تقع على عاتق الأفراد والهيئات المنتخبين. وبالتالي، يمكن في هذه المرحلة إيجاد وساطة فعالة بفضل ذوبان الجليد أخيرًا في العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، اللتين كانتا على طرفي نقيض من النزاع خلال 2019-2020، لكنهما اليوم قادرتان على المساهمة في ضمان العملية الانتقالية في ليبيا.

التدخل الخارجي.. أبرز العوائق

في المقابل، ذكر المعهد الأميركي أن التدخل الخارجي شبه الدائم من قبل الجهات الفاعلة التي أدت إلى تفاقم الخلافات المحلية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري من أبرز العوائق التي منعت العملية الانتقالية في ليبيا. ويقول التقرير: «لا يمكن فعليًا استثناء أي دولة من هذه الديناميكية، وقد انتهك العديد منها بشكل صارخ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة اسميًا على ليبيا منذ العام 2011، كما هو موثق في عدة تقارير صدرت عن فريق خبراء الأمم المتحدة على مر السنين».

ويذكِّر التقرير بانقسام الأوروبيين، خاصة فرنسا وإيطاليا، حيث «دعمت فرنسا قوات المشير خليفة حفتر في أوقات مختلفة، كما أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في تمكين النزاع، عندما أشار البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب إلى أنه لن يعترض على هجوم حفتر على طرابلس في العام 2019».

فرصة تقارب تركيا والإمارات

لذلك يعتقد التقرير أن تقارب العلاقات بين تركيا والإمارات، وزيارات ولي العهد الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة في نوفمبر التي تلتها زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أبوظبي في فبراير، تمثل فرصة لتوسيع الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين البلدين للمساعدة في تسهيل إحلال السلام بشكلٍ أكثر استدامةً في ليبيا، كما أنه سيمثل تحولًا مهمًا في الأحداث بالمقارنة مع العامين السابقين، حين كانت الدولتان تقفان على طرفي نقيض في النزاع الليبي.

وتابع: «يبدو الاعتماد على الدولتين المتخاصمتين سابقًا، اللتين لا تحظيان بالثقة في أجزاء مختلفة من ليبيا وفقًا للجهتين اللتين دعمتاها على الأرض، سيكون حافلًا بالتحديات»، لذلك يعتقد «بن فيشمان» أن النزاع الليبي لم يكن الدافع وراء المصالحة التركية-الإماراتية، بل ينبع إلى حد كبير من الحاجات الاقتصادية لإردوغان وإعادة تقييم محمد بن زايد لمصالح الإمارات، في وضع حد للنزاعات في المنطقة.

ما المطلوب إذن؟

وهنا يشير إلى أن هذه المصالح المتبادلة ونفوذ الطرفين على جهات فاعلة ليبية نافذة وجهات خارجية أخرى، قد يجعلهما رسولين مفيدين إذا تعاونا مع الأمم المتحدة لدعم الوساطة على أساس خارطة طريق انتقالية متفق عليها.

وقدم المعهد عدة خطوات يمكن أن تغير التدخل السابق في ليبيا لتسهيل إحراز التقدم السياسي الضروري، من بينها أن «تبدأ تركيا والإمارات الوفاء بمطلب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2021 وسحب قواتهما الخاصة، وتلك التابعة لهما، رغم أنه لا بد من السماح باستمرار التدريب المشروع وأنشطة أخرى، مثل دعم إزالة الألغام». وبعد اتخاذ التدابير الخاصة بهما، يمكن لتركيا والإمارات أيضًا «ممارسة الضغوط على روسيا لتحذو حذوهما وتسحب مرتزقتها».