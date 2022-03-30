حملة خيرية لدعم الأسر محدودة الدخل في غدامس استعدادا لرمضان

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أطلق فريق «رواد الخير» للعمل التطوعي بمدينة غدامس، حملة خيرية تحت شعار «من خيرك ساعد غيرك» لدعم الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود في المدينة.

وأوضح رئيس فريق «رواد الخير» بمدينة غدامس، عبدالله موسى لـ«بوابة الوسط»، أن الحملة تحث المواطن على شراء بعض المواد الغذائية أو التموينية لنفسه ولغيره، ووضعها في «الحافظات» الموجودة بعدد من المحال التجارية.

وأضاف موسى، أن الحملة تهدف لتقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود بسبب غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد منذ عدة أسابيع وعجز عدد من الأسر عن شراء السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

صندوق تابع للحملة الخيرية لدعم محدودي الدخل بأحد المحال التجارية في غدامس. (الإنترنت)