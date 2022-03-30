الاتحاد النسائي بالجنوب يختتم مشروع «ثقافة القانون» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

اختتم الاتحاد النسائي بالجنوب، اليوم الأربعاء، فعاليات مشروع «ثقافة القانون» الذي أُطلق قبل أشهر بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمسرح سبها البلدي.

وقالت عضوة الاتحاد النسائي بالجنوب، فاديا معيقل لـ«بوابة الوسط» إن مشروع ثقافة القانون أطلقه الاتحاد قبل ستة أشهر وتضمن خمس ورش عمل وخمس جلسات عبر الراديو، وتدريبات قانونية، إضافة إلى توزيع مطويات وملفات.

وأضافت معيقل أن مشروع «ثقافة القانون» تضمن تعريف المواطنين بقوانين الجنسية والحكم المحلي والأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي باعتبارها تمس حياتهم بشكل مباشر.

وأكدت معيقل أن المشروع يهدف إلى نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع ونبذ ظاهرة استيفاء الحقوق باليد أو العنف، والاعتماد على القانون لرد الحقوق والمظالم بعيدًا عن فكرة الثأر.

وشهد الحفل تكريم المشاركين والمشرفين وكل من كانت له صلة في نجاح مشروع «ثقافة القانون»، ومن المكرمين مراسل «بوابة الوسط» وقناة «wtv» في سبها، بحضور عدد رجال القانون وضابطات الشرطة.

الحفل الختامي لفعاليات مشروع «ثقافة القانون» بمسرح سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الحفل الختامي لفعاليات مشروع «ثقافة القانون» بمسرح سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الحفل الختامي لفعاليات مشروع «ثقافة القانون» بمسرح سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الحفل الختامي لفعاليات مشروع «ثقافة القانون» بمسرح سبها البلدي. (تصوير: رمضان كرنفودة)