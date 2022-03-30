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الدبيبة يسلم مسودة قانون الانتخابات للجنة المكلفة إطلاق حوار وطني موسع حولها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 08:16 مساء
الدبيبة يسلم مسودة قانون الانتخابات للجنة المكلفة إطلاق حوار وطني موسع حولها
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
alwasat radio

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية المكلفة بالخصوص، إلى اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب، وفق منصة «حكومتنا».

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب، «مختصة بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي».

وأكد الدبيبة، في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف من تشكيل اللجنة «هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية»، منوهًا إلى أن نقل هذه المهمة للجنة الوطنية «هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة».

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وأضافت منصة «حكومتنا» أن أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب أكدوا من جهتهم، حرصهم على النجاح في هذه المهمة التي وصفوها «بالوطنية، كما أكدوا التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات.

ويترأس اللجنة أشرف بلها، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.

لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
لقاء الدبية مع اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم حوار وطني حول مسودته. (حكومتنا)
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