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هيئة السلامة الوطنية ترسل قافلة محملة بالاحتياجات لدعم فرعها في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 30 مارس 2022, 07:47 مساء
هيئة السلامة الوطنية ترسل قافلة محملة بالاحتياجات لدعم فرعها في بني وليد
قافلة دعم مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد. (الإنترنت)
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أرسلت إدارة هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، قافلة محملة بالاحتياجات الخاصة لدعم فرع الهيئة بمدينة بني وليد تحت شعار «أبشروا».

وتتضمن القافلة بعض المساعدات التي يحتاجها فريق هيئة السلامة الوطنية في بني وليد؛ ليتمكن من أداء مهامه مثل المفارش وأغطية النوم والوسائد والبطاطين والملابس والأحذية وتموين متنوع.

- بتوجيهات المنفي.. انطلاق قافلة لدعم فروع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية

يشار إلى أن قافلة «أبشروا» انطلقت، الأسبوع الماضي، في عدة مناطق لدعم الفروع والأقسام والوحدات التابعة لهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

قافلة دعم مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد. (الإنترنت)
قافلة دعم مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد. (الإنترنت)
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