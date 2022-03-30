Atwasat

قائد «إيريني» يعلن جاهزية خطة جديدة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 06:33 مساء
قائد «إيريني» يعلن جاهزية خطة جديدة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية
قائد عملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، الأدميرال ستيفانو توركيتّو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف قائد عملية «إيريني» في البحر المتوسط، الأدميرال ستيفانو توركيتّو، وجود «خطة جديدة جاهزة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية»، مؤكدًا إرسالها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة عليها.

وقال توركيتّو، في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» نشرته اليوم الأربعاء، إن «هناك خطة جديدة لتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية جاهزة بالفعل وتنتظر الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي».

أسباب تأخر البرنامج التدريبي لعملية «إيريني» مع ليبيا
ويعد بند تطوير قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد، من المهام الثانوية لمهمة «إيريني» التي ستكمل عامها الثاني غدًا منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقها رسميا في الأول من أبريل 2020.

- عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
- «غريك سيتي تايمز»: «إيريني» رصدت 36 رحلة جوية «مشبوهة» في سبتمبر
- من هو الأدميرال توركيتو قائد عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؟

وقالت «نوفا» إن عملية «إيريني» لم تبدأ برنامج التدريبي لخفر السواحل والبحرية الليبية منذ إطلاقها بسبب عدم الاتفاق مع الحكومة الليبية وعدم طلبها ذلك نظرًا للأوضاع السياسية التي كانت سائدة عند بدء العملية.

حل الأزمة السياسية في ليبيا ضروري لمهمة «إيريني»
واعتبر توركيتّو، أن «إدخال الأداة المالية الجديدة المخصصة لقطاع الأمن المشترك وسياسة الدفاع، التابعة لمرفق السلام الأوروبي، يمكن أن يجذب الاهتمام السياسي الليبي»، مشيرًا إلى أنه «من الواضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية والأزمة السياسية الليبية عاملان يعتبر حلهما ضروريًا للمضي قدمًا بسرعة في تنفيذ هذه المهمة».

وذكر توركيتّو أن عملية «إيريني حللت الاحتياجات الليبية وأعدت وثيقة تقترح خطة واسعة لبناء القدرات والتدريب من أجل العمل في وقت مبكر»، مؤكدًا «إرسال الوثيقة أخيرًا إلى الدول الأعضاء لمشاركتها والموافقة عليها».

تفاصيل الخطة التدريبية المقدمة من «إيريني» لخفر السواحل والبحرية الليبيين
وأضاف توركيتو، أنه «في حالة الموافقة عليها، يمكن مشاركتها لاحقًا مع السلطات الليبية، حتى تتمكن من تقييمها وإصدار طلب رسمي، كما هو مطلوب بموجب لائحة صندوق المرفق الأوروبي للسلام عندما تستخدم لتقديم المساعدة إلى دول ثالثة».

كما أكد قائد «إيريني»: «تصميم الخطة لتطوير القدرات الليبية في مجالات العمليات والصيانة واللوجستيات والتدريب، بهدف تحسين التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والاستدامة للوظائف التشغيلية لخفر السواحل والبحرية الليبيين، مع إشارة خاصة إلى أنشطة الإنقاذ في البحر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي يبحث ملف المحتجزين والمفقودين في المنطقتين الشرقية والغربية
اللافي يبحث ملف المحتجزين والمفقودين في المنطقتين الشرقية ...
مصر والسودان تؤكدان على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي «ليبي ليبي»
مصر والسودان تؤكدان على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل ...
المغرب يدعم عودة مقر الأمانة التنفيذية لـ«س-ص» إلى طرابس
المغرب يدعم عودة مقر الأمانة التنفيذية لـ«س-ص» إلى طرابس
سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة الإعمار
سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة ...
أبوجناح: الاعتماد على علاج الليبيين في الخارج نسف جهود تطوير القطاع الصحي في ليبيا
أبوجناح: الاعتماد على علاج الليبيين في الخارج نسف جهود تطوير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا
رصدها تقرير أميركي.. 3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا...
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال ......
المزيد
قائد «إيريني» يؤكد جدية التزام إيطاليا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا
قائد «إيريني» يؤكد جدية التزام إيطاليا بمكافحة تهريب الأسلحة......
قائد «إيريني» يعلن جاهزية خطة جديدة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية
قائد «إيريني» يعلن جاهزية خطة جديدة لتدريب حرس السواحل ......
دي مايو: ليبيا لا تزال تشكل مصدر قلق مشتركا لإيطاليا وألمانيا
دي مايو: ليبيا لا تزال تشكل مصدر قلق مشتركا لإيطاليا ......
أبوجناح: الاعتماد على علاج الليبيين في الخارج نسف جهود تطوير القطاع الصحي في ليبيا
أبوجناح: الاعتماد على علاج الليبيين في الخارج نسف جهود تطوير......
سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة الإعمار
سفير بنغلادش: قادرون على مد ليبيا بالعمالة الماهرة في إعادة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط