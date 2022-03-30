المغرب يدعم عودة مقر الأمانة التنفيذية لـ«س-ص» إلى طرابس

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن دعم بلاده الكامل واللا محدود لرجوع الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص) إلى مقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها المغربي على هامش أعمال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص). وحسب بيان وزارة الخارجية «تناول اللقاء عددًا من المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين».

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وأكد الوزير المغربي دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية والتمسك بالمسار الديمقراطي في ليبيا وصولًا للانتخابات، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي. فيما ثمنت المنقوش مواقف المملكة المغربية الشقيقة المتضامنة والمساندة للشعب الليبي على كافة الأصعدة.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، دعت وزيرة الخارجية في كلمتها بالدورة 21 للمجلس التنفيذي للتجمع في العاصمة المغربية الرباط، إلى الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء؛ لمواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف عديد الدول.