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إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 30 مارس 2022, 03:50 مساء
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت (صور)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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أتلفت السلطات المحلية في مدينة سرت أطنانًا من المواد الغذائية لأسباب تتعلق بانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية، على ما أعلن رئيس جهاز الحرس البلدي في المدينة، العميد جمعة أمبية.

وقال أمبية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن جهاز الحرس البلدي في سرت أتلف كمية من المواد الغذائية تقدر بأكثر من 22 طنًا، وذلك بحضور عميد البلدية، وأعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير مكتب حماية المستهلك في المدينة.

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واحتوت الكميات التي جرى إتلافها على دقيق غير صالح للاستهلاك والاستعمال، وكميات من الملح غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكلك أدوية ومحاليل طبية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 2500 صندوق سعة 12 علبة من زيت طهي نوع «جنان»، و«حلوة» صنع في مصر لعدم مطابقة المواصفات القياسية.

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)
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