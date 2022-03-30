إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أتلفت السلطات المحلية في مدينة سرت أطنانًا من المواد الغذائية لأسباب تتعلق بانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية، على ما أعلن رئيس جهاز الحرس البلدي في المدينة، العميد جمعة أمبية.

وقال أمبية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن جهاز الحرس البلدي في سرت أتلف كمية من المواد الغذائية تقدر بأكثر من 22 طنًا، وذلك بحضور عميد البلدية، وأعضاء مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير مكتب حماية المستهلك في المدينة.

- ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت

- ضبط 2760 علبة زيت طهي غير صالحة للاستهلاك في سرت

- ضبط 200 صندوق زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت

واحتوت الكميات التي جرى إتلافها على دقيق غير صالح للاستهلاك والاستعمال، وكميات من الملح غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكلك أدوية ومحاليل طبية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 2500 صندوق سعة 12 علبة من زيت طهي نوع «جنان»، و«حلوة» صنع في مصر لعدم مطابقة المواصفات القياسية.

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)

إتلاف 22 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة في سرت، 30 مارس 2022. (بوابة الوسط)