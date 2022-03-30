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وسط رفض روسي لرئاسة أميركي البعثة الأممية.. الصراع الأوكراني ينعكس على الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 30 مارس 2022, 02:27 مساء
وسط رفض روسي لرئاسة أميركي البعثة الأممية.. الصراع الأوكراني ينعكس على الأزمة الليبية
جلسة لمجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)
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تعقد الأزمة الأوكرانية مجددًا حسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا على خلفية رفض موسكو تنصيب المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على رأس بعثة المنظمة للدعم لدى ليبيا، والتي تنظر إليها من زاوية «خدمة الأجندة الأميركية».

ويخلط التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا أوراق حل الأزمة في ليبيا مع تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وبروز حكومة أخرى مكلفة من طرف مجلس النواب يرأسها فتحي باشاغا؛ حيث لا تزال موسكو أحد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الليبي، في حين أخفقت وليامز في إقناع وفد البرلمان بالمشاركة في مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة في تونس بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية يجرى على أساسها الاستحقاق الانتخابي، ما يجعل مستقبلها الدبلوماسي على المحك، مع تمسك روسيا بشهر مايو المقبل كموعد نهائي لتنصيب مبعوث أممي جديد لمنع واشنطن من الانفراد بالملف.

الحرب في أوكرانيا تؤثر على ملف اختيار المبعوث الأممي
ويربط مراقبون بين الحرب في أوكرانيا وتعثر تسوية المنصب التي أدت إلى زعزعة ميزان القوى الهش في ليبيا، إذ قبلها أبرز تفويض وليامز بمنصب المستشارة الأممية بشأن ليبيا التوترات الأميركية - الروسية داخل مجلس الأمن الدولي بشأن عدة قضايا.

وبهذا الخصوص، تعلق مجلة «جون أفريك» الفرنسية، بأن موسكو ترى وليامز بصفتها مستشارة لا تخضع لمجلس الأمن، لكن فقط للأمين العام، وليست ملزمة بالإبلاغ عما تفعله في ليبيا، وليست ملزمة بالحصول على الموافقة أو تبرير اختياراتها للعاملين معها، ولذلك يجب تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا، مشيرة إلى أن غوتيريس تسبب في تصعيد داخل مجلس الأمن عبر تعيينها، لكن الأمر لن يستمر طويلًا، حيث يتعين تكليف المبعوث الجديد قبل انتهاء ولاية البعثة في 30 أبريل المقبل.

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ويعتقد الباحث في شؤون الشرق الأوسط في «تشاتام هاوس»، تيم إيتون، أن دور وليامز بالغ الأهمية لأنها ملتزمة بشدة بالملف الليبي، وتعرف الفاعلين المحليين والدوليين، وهذا أمر ضروري في مثل هذه اللحظة الفاصلة.

كما يؤكد الباحث للمجلة عدم قبول روسيا دبلوماسيا أميركيا كمبعوث خاص، إثر تصاعد التوترات مع واشنطن في مجلس الأمن على خلفية اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما يمكن أن يعقد الملف الليبي.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الغرب يضع في الحسبان دعم «الكرملين» لقوات القيادة العامة خلال حرب العاصمة طرابلس العام 2019، إضافة إلى طبع الحكومة الروسية النقود لصالح السلطات في الشرق الليبي، إلى جانب وجود قوات المرتزقة المنخرطة في ليبيا عبر شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية الخاصة، وسط ترجيح الاستعانة بهم في حرب أوكرانيا.

«جو أفريك»: الوجود الروسي في ليبيا مهم استراتيجيا لموسكو
وسلطت «جون أفريك» الضوء على ترسيخ «فاغنر» أقدامها في ليبيا في العام 2018؛ حيث تشتغل في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجي للغاية، والآن يوجد بعض عناصرها في سرت، يحاولون الوصول إلى فزان.

ولا يعتقد متابعون أن هناك انسحابًا كليًا للمرتزقة الروس في القريب، مع تسجيل تحركات قوات «فاغنر» منذ مطلع مارس في منطقة السخنة قرب قاعدة الجفرة الجوية، إذ قد يؤدي انسحاب مرتبك للشركة إلى هجوم لقوات من الغرب الليبي باتجاه الشرق، لأنه سيفتح فجوة تسمح لمقاتلين من طرابلس ومصراتة بالاستيلاء على مواقع «فاغنر» حسب المجلة الفرنسية، التي استندت إلى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، الذي يقول إن مغادرة الروس ستؤدي إلى الاضطراب التام لجميع التوازنات والديناميكيات السياسية وسيخسر المشير خليفة حفتر الكثير من هالته وستصبح الحرب في برقة أكثر احتمالا.

وفي نظر المجلة الفرنسية، يبقى الوجود الروسي في ليبيا استراتيجيًا للغاية بالنسبة لموسكو، حيث تسمح جذوره في البلاد لبوتين بمتابعة استراتيجيته المتمثلة في الضغط على أوروبا، وهذا واضح في مجال الطاقة. كما أن «فاغنر» تنشط في العديد من مسارح العمليات في أفريقيا، ففي مالي، عززت الشركة وجودها نهاية العام 2021 بوصول نحو 600 من المرتزقة وإلى جانب نشاطها في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث طلب الرئيس فوستين أرشانج تواديرا من روسيا في ديسمبر الماضي دعمًا عسكريًا، إضافة إلى ذلك، عملت فاغنر في العام 2019 في موزمبيق، وأيضا في السودان حيث «شاركت في قمع المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس السابق عمر البشير»، وفق الجريدة.

وتسود تحذيرات من أن يؤدي الاستقطاب الروسي على المسرح العالمي إلى تكريس الانقسام السياسي الجديد في ليبيا؛ حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لمنافسه فتحي باشاغا، المنتخب في 11 فبراير، إذ يتوقع الدبيبة دعمًا قويًا من المجتمع الدولي، الذي يتعامل بحذر لتجنب اندلاع صراع مسلح جديد، حيث يتمتع كل من رئيسي الحكومة بعدد كبير من الأنصار والميليشيات.

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