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تخريج الدفعة الأولى من ضباط الشرطة القضائية حملة الشهادات الجامعية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 01:45 مساء
تخريج الدفعة الأولى من ضباط الشرطة القضائية حملة الشهادات الجامعية
وزيرة العدل خلال تقديمها شهادة تقدير لأحد خريجي معهد تدريب الشرطة القضائية، 28 مارس 2022، (العدل)
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نظم معهد تدريب الشرطة القضائية احتفالية بتخريج أول دفعة من الضباط حملة الشهادات الجامعية.

وألقت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم، كلمة خلال الاحتفالية، التي جرت الإثنين الماضي، أثنت فيها على الخريجين لانضباطهم وحرصهم على تلقي العلوم القانونية والأمنية، حسب بيان وزارة العدل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

وشددت على ضرورة التزام الخريجين بالضوابط القانونية والحقوقية خلال ممارسة أعمال وظيفتهم، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في سياق حرص الوزارة على رفع مستوى أداء الجهاز، وضمان الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية الوطنية والدولية في إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وحماية المقرات العدلية.

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وتخلل حفل التخرج استعراضا للضباط والضابطات، وأداء القسم القانونية، وتوزيع الشهادات على المتفوقين الأوائل، فيما قدم جهاز الشرطة القضائية درعا تذكاريا للوزيرة.

حضر الفعالية نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس محكمة استئناف جنوب طرابلس وعضو المجلس الأعلى للدولة عن دائرة الكفرة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.

جهاز الشرطة القضائية يمنح درعا تذكاريا للوزيرة.
جهاز الشرطة القضائية يمنح درعا تذكاريا للوزيرة.
جانب من استعراض الضباط الخريجين.
جانب من استعراض الضباط الخريجين.
اصطفاف الخريجين.
اصطفاف الخريجين.
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