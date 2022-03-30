«الأرصاد» يحذر من صعوبة الرؤية في مناطق الشمال الغربي بسبب الرياح

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر الرؤية على طرق مناطق الشمال الغربي جراء رياح مثيرة للأتربة.

وأوضح المركز أن هذه المناطق ستتأثر بتلك الرياح النشطة، التي تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأربعاء، حسب تنبيه جوي على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأشار التنبيه إلى تأثر مناطق الشمال الشرقي بتلك الرياح، غدا الخميس، والتي ستكون جنوبية شرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم، تأثر مناطق غرب البلاد بأجواء متقلبة، يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وحسب النشرة، ستبدأ تلك الموجة في الانكسار على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة حتى طرابلس غدا، ثم يشمل الانخفاض يوم الجمعة باقي المناطق.