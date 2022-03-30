إغلاق مخبز و3 أسواق للمواد الغذائية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مخبزا وثلاث أسواق للمواد الغذائية في بلدية تاجوراء بالشمع الأحمر.

وضبط المفتشون سلعا غذائية منتهية الصلاحية في تلك الأماكن، إضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعاملين بها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

ورافق الحرس البلدي ببلدية تاجوراء المفتشين خلال الجولة التي استهدفت التأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة في تلك الأسواق.

ولاحظ المفتشون أن سوق النفاتي للمواد الغذائية به سلع منتهية الصلاحية، فضلا عن سوء نظافة المحل، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين به، وفي سوق ميار للمواد الغذائية كذلك وجدوا سلعا لا تصلح للاستهلاك الآدمي مع غياب شهادات صحية للعاملين به، إضافة إلى سوء التنظيم والنظافة في المحل.

كما أقفل المركز سوق قويضي للمواد الغذائية بسبب عدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

أما بالنسبة للمخبز، فقد أظهرت الجولة التفتيشية، غياب الاشتراطات الصحية، وأبرزها وجود خردة داخل المخبز، وعدم نظافة سير العجين، وعدم استعمل الغربال ونقص الأمن والسلامة.

أغذية منتهية الصلاحية عثر عليها في السوق.

مفتش داخل مخبز في تاجوراء.

معدات عليها علامات الصدأ في المخبز.

إحدى المعدات في في المخبز.