«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وتكون جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.
- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا صباح الغد إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 مترًا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و 20 عقدة، تصل نهار الغد بين 20 و30 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 مترًا يصل ظهر الغد إلى 2.00 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
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