«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، وتكون جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.

- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا صباح الغد إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 مترًا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى جيدة.