أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة غربا مع ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء متقلبة اليوم على مناطق غرب البلاد، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، تأثر مناطق الشرق بهذه التقلبات بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على معظم المناطق الساحلية، مع احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل الغربي، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى غربية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، إلى نشطة أحيانا على أقصي الساحل الغربي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على المناطق الساحلية الممتدة من زوارة حتى طرابلس، ليشمل الانخفاض يوم الجمعة باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة غدا على معظم المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و28 درجة مئوية، وتصل إلى 30 درجة مئوية على جالو ورأس لانوف، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 34 و39 درجة مئوية.