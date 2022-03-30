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تراجع الدولار وصعود اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 10:19 صباحا
تراجع الدولار وصعود اليورو في السوق الرسمية
مقر المصرف المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار صرف العملات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية مقارنة بالأسعار المسجلة، أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار قرشين مسجلا 4.65 دينار خلال تعاملات، الأربعاء، فيما زاد اليورو ثلاثة قروش، مسجلا 5.16 دينار، وانخفض الجنيه الإسترليني ستة قروش، مسجلا 6.16 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، فقد هبط سعر الريال السعودي قرشا ليسجل 1.23 دينار، كما انخفض الدرهم الإماراتي قرشا مسجلا 1.26 دينار، فيما زاد الدينار التونسي قرشا مسجلا 1.57 دينار.

في حين ظلت الليرة التركية دون تغيير عما سجلته أمس عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند 0.73 دينار.

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