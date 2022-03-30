وزير العمل يشارك في القمة العالمية للحكومات 2022 بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، بوفد رفيع المستوى في فعاليات افتتاح القمة العالمية للحكومات 2022م، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء، وتستمر على مدى يومين بدولة الإمارات.

وتبحث القمة التحديات الملحة حول عدد من القضايا، أهمها تطوير العمل الحكومي، بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين، وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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وشارك وزير العمل والتأهيل في الجلسة المسائية بمركز دبي للمعارض، إكسبو 2020، وبحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات عهود بنت خلفان الرومي، ضمن المنتدى الذي يناقش الإدارة الحكومية العربية بمشاركة وزراء العمل والتنمية الإدارية العرب، وبحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير عام منظمة العمل العربية، كما جرى مناقشة أهم مخرجات تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، ومقترح مبادرة الشبكة العربية للتطوير الحكومي.

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، يشارك في القمة العالمية للحكومات 2022 بالإمارات (صفحة الوزارة على فيسبوك)