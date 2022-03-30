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الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 12:56 صباحا
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سفارة تركيا لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عن ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة طارق النجار، وكبير المستشارين التجاريين بسفارة تركيا لدى دولة ليبيا، حيث جرى مناقشة تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين البلدين.

وناقش اللقاء بحضور مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومدير مكتب المتابعة، آلية تنفيذ عملية توريد مادة الدقيق بالتعاقد مع الشركات والمصانع بجمهورية تركية، وتسهيل الإجراءات عبر الموانئ بالتعاون مع السفارة التركية لدى ليبيا.

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وأكد طارق النجار ضرورة استثناء ليبيا من إجراءات حظر التصدير الصادرة مؤخراً بجمهورية تركية، وعدم فرض قيود على تعاقدات توريد السلع المبرمة لصالح الشركات الليبية.

وفي 10 مارس، التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، السفير التركي كنعان يلمز، وناقش آلية التعاون التي تيسّر حركة التبادل التجاري بين البلدين، والمتمثلة في السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا لدى المواطن كالدقيق والزيت.

وعلى خلفية زيادة أسعار الدقيق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، في 3 مارس الجاري، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

كما شدد الوزير على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة، وهو 110 دنانير كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كيلوغرامًا.

وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سفارة تركيا لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع سفارة تركيا لدى ليبيا. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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