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خلال لقائه صنع الله.. المشري يشدد على تجنيب مؤسسة النفط أي تجاذبات سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:09 مساء
خلال لقائه صنع الله.. المشري يشدد على تجنيب مؤسسة النفط أي تجاذبات سياسية
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله (صفحة المجلس على فيسبوك)
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شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات سياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بمقر المجلس في طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن اللقاء استعرض النشاط العام للقطاع النفطي، ومناقشة سير العمل بالمؤسسة، والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، كما جرى بحث تطوير أعمال المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته، لاسيما في ظل الأحداث الجارية في العالم.

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، رفضه للقرارات الصادرة أخيرًا عن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تجاه المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها، معربًا عن قلقه الشديد حيال طلبه من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة، كما حذر في الوقت ذاته من تداعيات هذه القرارات على عمليات الإنتاج.

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