باشاغا ومبعوث فرنسا يتفقان على 3 إجراءات للمرحلة الحالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من مبعوث فرنسا الخاص إلى ليبيا، بول سولير، جرى خلاله مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا والاتفاق على ثلاثة إجراءات للمرحلة الحالية، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي باشاغا والسفارة الفرنسية.

وقال المكتب الإعلامي لباشاغا في تصريح صحفي نشره عبر المنصات التابعة له، إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أكد خلال المكالمة مع المبعوث الفرنسي «أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي ووحدة ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لباشاغا، أن المبعوث الفرنسي بول سولير شدد من جانبه لباشاغا «على ضرورة حفظ الاستقرار، وأشاد بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها»، مشيرا إلى أن الطرفين شددا أيضا «على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز خلال الفترة المقبلة، والتقييد والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

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من جهتها، قالت السفارة الفرنسية إن المبعوث الخاص بول سولير «حادث رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا. وفقًا لاتفاق ملتقى الحوار السياسي»، وأضافت أنه «جرى الاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة (5+5)».

وهذا الاتصال بين بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي ومبعوثه الخاص إلى ليبيا، هو الأول مع باشاغا منذ تكليفه من مجلس النواب برئاسة الحكومة ومنحها الثقة مطلع مارس الجاري، بالرغم من أن الدبلوماسية الفرنسية لم تصدر أي تعليقات بشأن الترتيبات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب في طبرق.