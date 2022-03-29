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الخارجية: تسليم 16.5 ألف جواز سفر للجالية الليبية بالخارج منذ يونيو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 09:20 مساء
الخارجية: تسليم 16.5 ألف جواز سفر للجالية الليبية بالخارج منذ يونيو الماضي
جوازات سفر ليبية (الموقع الإلكتروني لسفارة ليبيا بالقاهرة)
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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، تسليم 16515 جواز سفر منذ مباشرة عمل محطات التصوير الخاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج في يونيو 2021، مشرة إلى أنه جرى توزيعها على 34 محطة حتى الآن.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة الشؤون القنصلية سملت خلال هذا الأسبوع عددا آخر من جوازات السفر لعدد من المحطات ومنها: كندا 1013 جوازا، وكوريا 101 والأردن 68 جوازا، والسودان 17 جوازا، وصربيا 231 جوازا، ورومانيا 23 جوازا، ولندن 373 جوازا.

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وأكدت الإدارة أن عملية تسليم الجوازات ستظل مستمرة وهي «جهود مبذولة لتقديم أفضل الخدمات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك».

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