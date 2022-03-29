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الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 08:17 مساء
الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، عددا من عمداء بلديات في المنطقة الشرقية، الذين شاركوا في الاجتماع العادي الأول للإدارة المحلية للعام 2022، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزراء: الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، والداخلية، والرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديرو أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.

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وأضاف البيان أن الاجتماع جرى تخصيصه «لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما جرى تنفيذه من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات للعام 2021، وكذلك الأجهزة التنفيذية»، إضافة إلى «مناقشة الموقف التنفيذي لنقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها».

وأكد الدبيبة «ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين».

شارك في الاجتماع عمداء بلديات: «الأبيار، والأبرق، وبئر الأشهب، ومساعد، وطبرق، ومدور الزيتون، وشحات، وإجخرة، وجالو، وتازربو، والكفرة، وزمزم، والقبة، والبيضاء، ومرسى دفنة، وساحل الجبل، والوفاق، وتوكرة، وخليج السدرة، والبردي، والمرج، ووردامة، وعمر المختار، وسوسة، ومرادة، والمليطانية».

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن عمداء بلديات بالمنطقة الشرقية تأييدهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارهم «أحد الجهات التنفيذية» التابعة لهذه الحكومة، متعهدين بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وفق بيان مصور باسم «عمداء بلديات برقة» نشره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك».

والخميس 17 مارس، تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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