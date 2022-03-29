3 ملفات تتصدر أجندة اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت ثلاثة ملفات أجندة اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي عُقد اليوم الثلاثاء في طرابلس، بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق.

وشهد اليوم الثاني للاجتماع حضور كل من مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي نصر العبش، ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة وعدد من العمداء وممثلي البلديات من مختلف مناطق ليبيا.

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وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعمال اجتماع اليوم الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، بدأت اليوم «لمناقشة المشاريع التنموية وسبل الدفع بعجلة التنمية مع الأجهزة التنفيذية، ومناقشة المواضيع المتعلقة بالإدارة المحلية ومنها الموقف التنفيذي لنقل الاختصاصات ومخصصات التنمية».

ونوهت وزارة الحكم المحلي بأن أعمال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية تستمر حتى يوم الغد الأربعاء، لمناقشة مختلف المواضيع واحتياجات البلديات بما يضمن وصول أفضل الخدمات للمواطنين.

فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، الثلاثاء 29 مارس 2022. (وزارة الحكم المحلي)

فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، الثلاثاء 29 مارس 2022. (وزارة الحكم المحلي)