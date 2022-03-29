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عمداء بلديات المنطقة الشرقية يعلنون تأييدهم لـ«حكومة باشاغا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 06:31 مساء
عمداء بلديات المنطقة الشرقية يعلنون تأييدهم لـ«حكومة باشاغا»
عمداء بلديات المنطقة الشرقية أثناء تلاوة البيان عقب اجتماعهم مع القطراني، الثلاثاء 29 مارس 2022. (فيديو بثه مكتب الإعلام والتواصل بديوان جلس الوزراء بنغازي)
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أعلن عمداء بلديات المنطقة الشرقية تأييدهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، باعتبارهم «أحد الجهات التنفيذية» التابعة لهذه الحكومة، متعهدين بتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وفق بيان مصور باسم «عمداء بلديات برقة» نشره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء إعلان البيان عقب اجتماع عمداء البلديات مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة.

- القطراني: مشاكل بلديات برقة كثيرة وحكومتنا جاءت لوضع الحلول

وأشار عمداء البلديات في بيانهم إلى قرار مجلس النواب الصادر بجلسته المنعقدة في الأول من مارس الجاري بشأن منح الثقة للحكومة برئاسة فتحي باشاغا، معلنين التزامهم بما صدر عن المجلس باعتباره «السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا وتأييدهم له وللحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين أنها «الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».

وعقد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية بحضور عدد من وزراء الحكومة، جرى خلاله استعراض المشاكل والمختنقات التي تواجه البلديات وبحث سبل حلحلتها.

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