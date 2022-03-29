رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على «آخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج» وفق المؤسسة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن محمود أكد خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «أن مجلس الأمناء برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو الجهة الإشرافية العليا على المؤسسة وفقا لقانون تنظيمها».

إحاطة للدبيبة ببعض المسائل الخاصة بسير الاستثمارات في الخارج

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن رئيسها قدم للدبيبة «إحاطة ببعض المسائل الخاصة بسير الاستثمارات في الخارج ومنها آخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج».

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وأضافت المؤسسة أن الدبيبة أكد من جهته خلال اللقاء على «ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة لحماية أصولها في بلجيكا بما يضمن حماية هذه الأصول وصونها».

مؤسسة الاستثمار تؤكد تصديها لمحاولات الاستيلاء على أموالها في بلجيكا

وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها على محمود، إجراءات قضائية في بلجيكا على خلفية محاولات الأمير البلجيكي لوران للاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل تنفيذا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.

لكن المؤسسة أكدت في بيان يوم 12 يناير الماضي، تصديها للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.