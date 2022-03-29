الكبير يتبادل وجهات النظر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا حول 3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي، إن المحافظ الصديق عمر الكبير تبادل خلال استقباله سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له، وجهات النظر حول ثلاثة ملفات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذه الملفات شملت «مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا للإسهام في مواجهة تلك التداعيات».

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وأشار المصرف المركزي إلى أن اللقاء الذي عُقد بمقره في العاصمة طرابلس حضره كل من نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية لدى ليبيا، أنيكا أنجلز، ومسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الألمانية لدى ليبيا، ارنه شنايدر.

لقاء الكبير والسفير الألماني في طرابلس، الثلاثاء، 29 مارس 2022. (مصرف ليبيا المركزي)