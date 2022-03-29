«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، غدًا الأربعاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، غدًا، على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سـرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية مساء اليوم وصباح الغد على ساحل الجبل الأخضر.
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