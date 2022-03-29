«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، غدًا الأربعاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، غدًا، على الساحل من طرابلس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.