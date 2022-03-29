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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 11:08 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، غدًا الأربعاء، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، غدًا، على الساحل من طرابلس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سـرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية مساء اليوم وصباح الغد على ساحل الجبل الأخضر.

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