انتحل صفة ضابط.. إيقاف وافد ارتكب جرائم سرقة وإيذاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في بنغازي وافدًا يحمل الجنسية الفلسطينية، ينتحل صفة أحد أفراد القوات الخاصة، ومطلوب لدى النيابة العامة على ذمة قضايا سرقة وإيذاء بقوة السلاح.

وتلقى أعضاء التحريات بالمركز معلومات عن المتهم، الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار في عدة قضايا، منها إطلاق النار على مواطن بواسطة سلاح آلي، ما تسبب له بعاهة مستديمة، وحرق منزل مواطن آخر، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأفادت التحريات بتحرك المتهم في منطقة القرية في إحدى السيارات، حيث صدرت الأوامر بالقبض عليه، وبالفعل توجه أعضاء التحريات إلى المكان، لكن لم يعثر عليه، فيما أشارت معلومات إلى اختبائه داخل منزل أخيه، وظل رجال الأمن يراقبون المنزل عدة أيام، حتى مشاهدته يخرج منه، ثم أعد له كمين محكم، وجرى إيقافه فيه.

ونقل المتهم إلى المركز، حيث اعترف بما نُسب إليه من تهم، وأفاد باستخدامه هويته المزيفة في عمليات السطو والسلب، كما قال إنه كان عضوًا بأحد التشكيلات العصابية الخطيرة، الذي جرى ضبط أفراده في وقت سابق، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.