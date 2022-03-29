أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة نسبيًا مناطق الشمال اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تأثر مناطق الغرب غدًا الأربعاء بتقلبات جوية، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الخميس مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتصل إلى 29 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب إلى صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و35 درجة مئوية.